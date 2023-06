L’Etoile sportive du Sahel n’est plus qu’à un seul point du 11e sacre de champion de son histoire, après avoir battu cet après-midi, dans son fief de l’olympique de Sousse, le Club africain (2-0) en match comptant pour la 12 journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Les protégés du doyen des entraîneurs tunisiens, Faouzi Benzarti dont le dernier sacre en championnat remonte à 2016, auront encore à aller chercher au moins un point de leur confrontation avec l’US Ben Guerdane à l’occasion de la 13e et avant-dernière journée play-off de la saison.

Les deux buts étoilés, note-t-on, ont été signés Oussama Abid sur penalty à la 45e et Moez Hassan le portier clubiste qui a marqué contre son camp à la 62e.

A la faveur de ce nouveau succès, le club de la perle du Sahel conforte son leadership avec 30 points, tandis que le Club africain a cédé sa place de dauphin à l’Espérance sportive de Tunis vainqueur de l’autre choc de la journée devant le CS sfaxien (1-0) à Radès.

En effet, en disposant d’une courte victoire de la formation de la capitale du Sud, les sang et or se sont emparés de la place de dauphin synonyme de qualification pour la prochain édition de la Ligue des champions d’Afrique.

Les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane ne pourront logiquement plus reprendre l’Etoile, mais demeurent en mesure de conserver le deuxième rang jusqu’à la fin de cette phase play-off. Ils comptent actuellement 24 points, mais restent suivis de prés par le CA et l’US Monastir.

Pour leur part, les sfaxiens demeurent avant-derniers (7e) avec 14 points et réalisent la pire fin de saison de leur histoire.

Voici les résultats:

Samedi 24 juin:

A Radès:

Espérance ST 1 Ghaieth Wahabi 26′

CS Sfaxien 0

A Sousse:

ES Sahel 2 Oussema Abid (SP) 45′, Yassine Chammakhi 62′

C Africain 0

Déjà jouées

Vendredi 23 juin:

A Monastir:

US Monastir 3 Mohamed Amine Bouziane 68′, Houssem Tka 83′, Youssouf Oumarou 91′

US Ben Guerdane 1 Wadhah Zaidi 11′

A Tataouine:

US Tataouine 1 Saber Hammami (SP) 33′

O Béja 2 Malek Chouikh 8′, Richard Kasagga 75′

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 30 12 8 3 1 14 3 +11

2. Espérance ST 24 12 6 2 4 14 9 +5

3. C. Africain 23 12 6 4 2 15 8 +7

4. US Monastir 22 12 5 3 4 19 12 +7

5. US Ben Guerdane 20 12 5 2 5 17 14 +3

6. O. Béja 16 12 4 2 6 8 12 -4

7. CS Sfaxien 14 12 3 4 5 7 9 -2

8. US Tataouine 4 12 0 2 10 5 32 -27