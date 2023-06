Anniversaire de l’Armée nationale : Kais Saïed en visite à la Base Aérienne Militaire de l’Aouina

Le président de la République, Kais Saïed s’est rendu, aujourd’hui, samedi, à la base militaire d’El Aouina à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire de la création de l’Armée nationale.

A son arrivée, le chef de l’Etat a été accueilli par le ministre de la défense nationale, Imed Memmich ainsi que nombre de hauts responsables militaires et offerts, a-t-on appris d’une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de la présidence de la République.

Kais Saied a eu un échange avec les responsables présents avant d’assister à la projection d’un documentaire sur les domaines d’intervention et les activités des trois corps de l’Armée nationale en matière de sécurisation des frontières et du territoire national, de sauvetage, de secourisme et de gestion des catastrophes.

Ce documentaire retrace les efforts déployés par l’Armée dans les domaines de développement, notamment, les projets de Rejim Maatoug et le développement de la région de kébili, outre la prestation des services de santé aux citoyens et outre sa contribution aux échéances électorales.

Plutôt dans la journée, lors d’une cérémonie organisée au palais de Carthage, le président de la République a souligné que chaque Tunisien doit saluer hautement les forces armées nationales.Il doit en être fier de ce rempart inflexible qui ne cesse de défendre la patrie avec dévouement et abnégation. Il a, à cette occasion, salué le drapeau national et décoré nombre de militaires, rendant hommage aux martyrs et blessés de l’institution militaire.