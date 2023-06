Tunisie : Plus de 600 Emplois proposés pour les Personnes Handicapées

Le nombre d’entretien individuel effectué par les chercheurs d’emploi parmi les personnes handicapées qui ont participé à la 1ère édition du salon de l’emploi pour les personnes handicapées, est de près de 860 entretiens, a annoncé jeudi, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a précisé que le nombre des filles handicapées, qui ont participé au salon, a atteint plus de 300. Le programme du salon a concerné la préparation des entretiens de recrutement et de formation portant sur les compétences de la vie quotidienne, l’accompagnement et la rédaction d’un curriculum vitae.

Les entreprises qui ont participé au salon ont proposé plus de 600 emplois, selon le ministère. L’ensemble des sociétés qui ont participé au salon est estimé à 56 sociétés des gouvernorats du grand Tunis, de Bizerte et de Sousse. Les sociétés du secteur de l’industrie ont proposé près de 348 offres d’emploi, suivies des sociétés relevant du secteur des technologies de l’information et de communication avec 118 offres d’emploi et les autres offres ont porté sur des activités diverses, a encore précisé la même source.