Kairouan : Fermeture de plus de 40 jardins d’enfants anarchiques

Depuis le début de l’année scolaire et jusqu’au mois de juin 2023, plus de 40 jardins d’enfants anarchiques dans le gouvernorat de Kairouan ont été fermés, a indiqué Anissa Saidi, commissaire régionale de la femme, la famille l’enfance et les séniors.

Les décisions de fermeture ont été prises par la commission régionale de contrôle des espaces anarchiques lors de ses visites d’inspection dans les différents jardins de la région.

Elle a souligné que ces espaces illégaux constituent une menace pour l’enfance en l’absence de programmes pédagogiques, d’un cahier de charges régissant leur fonctionnement et de mesures d’hygiène et de sécurité, outre le recours à des éducateurs non qualifiés et des équipements inadaptés.

Saidi a appelé les parents à recourir à des jardins d’enfants reconnus par le ministère de l’éducation pour inscrire leurs enfants en soulignant que le ministère de tutelle s’emploie à ouvrir des jardins d’enfants municipaux pour promouvoir la qualité de l’enseignement préscolaire.