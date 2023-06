Ariana-Aid El Idha : 17300 têtes de bétail destinées au sacrifice disponibles

Selon les données régionales au développement agricole à l’Ariana, le nombre des têtes de bétail destinées au sacrifice s’élève à 17300 têtes.

Les prix des ovins durant le mois de mai 2023 ont oscillé entre 700 et 900 dinars pour les moutons, entre 1000 et 1300 dinars pour les béliers et 400 et 550 dinars pour les chèvres, lit-on dans la même source.

Dans le même contexte, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime à l’Ariana, Kamel Belhaj a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que malgré que le prix référentiel est fixé à 17,800/kilo dans les points de vente par pesage, les prix actuels qui circulent varient entre 17 et 20 dinars pour le barcous et entre 20 et 22 dinars pour les moutons.