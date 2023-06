Le gardien de but international algérien Alexandre Oukidja a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, jeudi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa

(Alger) où l’équipe nationale effectue son stage en prévision de son match contre l’Ouganda, prévu dimanche à Douala (Cameroun) pour le compte de la 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023).

Présent à Sidi Moussa, Oukidja (34 ans) a informé le sélectionneur national Djamel Belmadi qu’il n’était plus capable d’assumer ce statut, et qu’il était temps de quitter la scène.

Le portier du FC Metz a reçu un vibrant hommage de la part du coach national, de tous les joueurs et les membres des différents staffs des Verts.

Ce fut un moment très émouvant pour celui qu’a qualifié Belmadi de “grand professionnel qui n’a jamais rechigné à venir défendre les couleurs de son pays et de travailler dur aux entraînements, même s’il n’a pas été souvent titulaire à son poste”.

Pour sa part, Oukidja, tout ému, a exprimé toute sa fierté et les moments merveilleux qu’il a passé avec les Verts où il a été champion d’Afrique en 2019.

Dans un petit discours, il a déclaré : “Je suis très honnête et je n’ai jamais triché, ni avec moi-même et encore moins avec les autres et surtout pas la sélection de mon pays, d’où ma décision de me retirer de l’équipe nationale car mon corps ne répond plus comme avant, surtout avec les exigences du très haut niveau.”

Oukidja aura droit à des applaudissements nourris et à des adieux dignes de l’homme et du gardien qu’il a toujours été.

Début septembre 2018, Alexandre Oukidja est présélectionné pour la première fois dans le groupe de 25 joueurs par le sélectionneur Djamel Belmadi pour participer aux éliminatoires de la 32e édition de Coupe d’Afrique des Nations (Egypte-2019).

Mais sa première apparition avec les Verts, remonte au mois de mars 2019 contre la Tunisie, où il commence la rencontre comme titulaire. Le champion d’Afrique possède à sa son actif

6 matchs dont 4 amicaux et un en phase finale de la CAN-2019.