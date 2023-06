Des pluies éparses et orageuses se poursuivront, mercredi soir, sur le nord et localement le centre, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des vents forts souffleront près des côtes et du sud. Ils seront favorables à l’apparition de tourbillons de sable. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 17°c et 22°c au nord et au centre. Elles seront comprises entre 22°c et et 27°c au sud.