Une campagne de don de sang pour les enfants atteints du cancer du sang, a été lancée mercredi, à La Place ” Les 100 mètres ” à Bab Bahr dans la ville de Sfax et se poursuivra jusqu’au 15 juin courant.

Organisée à l’occasion de la ” Journée Mondiale du Donneur du Sang “, célébrée chaque 14 juin, cette campagne prend place pour la troisième année consécutive à Sfax, à l’initiative de l’association “Rahma” de soutien aux malades du sang au Sud tunisien, en coopération avec Le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Sfax, le Croissant- Rouge et plusieurs de bénévoles parmi les cadres médicaux et paramédicaux.

Une tente a été aménagée à cet effet, encadrée par des médecins et des infirmières qui effectuent des bilans pré-don, outre de la mise en vente de produits dont les recettes iront aux enfants atteints du cancer placés au service d’hématologie de l’hôpital régional Hédi Chaker aa Sfax.

” Nous espérons rééditer les chiffres de la campagne de l’année précédente qui a été marquée par la participation de pas moins de 112 donneurs “, a indiqué à l’Agence TAP, Imen Ben Amor, médecin spécialiste au service d’hématologie au CHU Hédi Chaker, soulignant l’importance du don de sang dans la prise en charge des patients en sang et ses dérivés (plaquettes et globules rouges et blanc, et autres).

Quelque 37 patients atteints du cancer du sang résident actuellement au CHU Hédi Chaker, établissement qui couvre Sfax et plusieurs gouvernorats du Sud tunisien, outre les services de consultations externes fournies aux patients de la région