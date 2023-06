Nuages parfois denses avec pluies éparses et orageuses sur le centre et localement sur le nord et le sud. Ces précipitations seront temporairement abondantes, selon les prévisions de l’Institut National de la météorologie(INM).

L’intensité du vent nécessite de la vigilance dans le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière.

La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales oscilleront entre 28 et 33 degrés dans le nord et le centre. Elles seront comprises entre 34 et 39 degrés dans le sud et atteindront 46 degrés à El Borma et Borj El Khadra .