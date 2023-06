Le technicien néerlandais Peter Bosz est devenu le nouvel entraîneur du PSV Eindhoven, a annoncé lundi le vice-champion des Pays-Bas de football.

Bosz (59 ans), signataire d’un contrat de trois ans, succède à l’ancien international néerlandais Ruud van Nistelrooy qui a quitté son poste, après une seule saison, fin mai en déplorant un “manque de soutien au sein du club”.

“Peter était le candidat idéal”, a assuré le directeur sportif du PSV Earnest Stewart qui l’a côtoyé lorsqu’ils étaient encore tous deux joueurs.

“Le PSV et moi avons soif de jouer”, a réagi Bosz, cité dans le communiqué du club qui a remporté cette saison la Coupe et la Supercoupe des Pays-Bas.

“La saison dernière, deux titres ont été remportés, mais notre objectif est de devenir champion national. C’est ce que nous recherchons”, a-t-il insisté.

Bosz a déjà entraîné six équipes différentes aux Pays-Bas, dont Feyernoord (2006-09) et l’Ajax Amsterdam (2016-17) et a connu plusieurs expériences à l’étranger à Dortmund (2017), au Bayer Leverkusen (2018-21) et à Lyon (2021-22) où il a passé un peu plus d’une saison.

Le PSV a terminé deuxième du championnat néerlandais l’année dernière, derrière Feyenoord. Son 24e et dernier titre de champion des Pays-Bas remonte à 2018.