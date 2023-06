Tunisie – Météo : Hausse relative des températures

Les températures seront en hausse relative ce lundi et les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans le nord, sur les hauteurs et les régions côtières et oscilleront entre 36 et 41 degrés sur le reste des régions.

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront denses l’après-midi à Kasserine et Gafsa avec des pluies faibles et locales, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40 km/h près des côtes et la mer sera généralement agitée.