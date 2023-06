Tunisie – Météo : Ciel sera partiellement nuageux sur le nord et le centre

Au cours de la journée de dimanche, le ciel sera partiellement nuageux sur le nord et le centre, peu nuageux sur le sud et dégagé sur le reste des régions.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), les températures varieront entre 24 et 30 degrès au nord et sur les hauteurs et dans le reste des régions cotières et atteindront entre 31 et 37 degrès dans le reste des régions.

La vitesse du vent régressera à moins de 40 km/h, la mer sera très agitée à agitée au Golfe de Gabès et agitée à peu agitée dans le reste des régions cotières.