Ligue 1 (11e journée play-off) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 11e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel disputées dimanche:

Dimanche 11 juin

Stade de Radès:

O. Béja 2 Glody Kilangalanga 19′, Malek Chouikh 43′

CS Sfaxien 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 5 Rafik Kamergi (SP) 45′ et 96′, Mohamed Juma 61′, Mohamed Hamed 71′, Bahaeddine Ben Othmane 88′

US Tataouine 0

Déjà joués

Samedi 10 juin

Stade de Radès :

C. Africain 1 Hamdi Laabidi 85′

US Monastir 1 Abdelkader Boutiche 70′

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel 0

Espérance ST 0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 27 11 7 3 1 12 3 +4

2. C. Africain 23 11 6 4 1 15 6 +9

3. Espérance ST 21 11 5 2 4 13 9 +4

4. US Ben Guerdane 20 11 5 2 4 16 11 +5

5. US Monastir 19 11 4 3 4 16 11 +5

6. CS Sfaxien 14 11 3 4 4 7 8 -1

7. O. Béja 13 11 3 2 6 6 11 -5

8. US Tataouine 4 11 0 2 9 4 30 -26