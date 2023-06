Au cours des premières heures de la journée de mercredi le temps sera caractérisé par l’émergence de brouillards sur les zones basses et sera partiellement orageux sur la plupart des régions, avec l’apparition de cellules orageuses qui seront accompagnées de pluies éparses l’après midi sur le centre ouest du pays.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent sera faible à modéré atteignant une vitesse de 40km/h près des côtes et la mer sera houleuse. Les températures maximales varieront entre 23 et 28°c dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 28 et 33°c dans le reste des régions, selon la même source.