Clôture à Tunis de la semaine d’action mondiale pour l’éducation

Les participants à la semaine d’action mondiale pour l’éducation SAME 2023, tenue du 27 mai au 2 juin à la cité de la culture à Tunis à l’initiative de la Coalition tunisienne de l’éducation, ont appelé les députés à promulguer des lois visant à réformer et à promouvoir le secteur de l’éducation à travers l’amélioration de l’infrastructure et la mobilisation des ressources nécessaires et son développement.

S’exprimant à la clôture de cette rencontre qui a permis d’échanger les idées sur les moyens de développer le secteur de l’éducation et de l’enseignement et d’en améliorer les ressources, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a déclaré que la Tunisie accorde un grand intérêt à la réforme de l’éducation compte tenue de son importance dans le développement du pays et la formation d’un citoyen attaché à son identité arabo-islamique, ouvert, instruit et tolérant.

Il a ajouté que le ministère de l’éducation demeure ouvert à toutes les initiatives nationales visant à développer le secteur de l’éducation.

La semaine d’action mondiale pour l’éducation qui s’est tenue sur le thème “Investir dans un monde juste : décoloniser le financement de l’éducation maintenant”, a été l’occasion de rappeler l’urgence d’augmenter les financements alloués à l’éducation, en veillant à ce qu’ils soient orientés vers les populations les plus à risque d’exclusion et en assurant leur transparence. La rencontre a été marquée par un débat entre des membres de la Coalition tunisienne de l’éducation, des représentants d’associations, de clubs et de syndicats, dont le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lasaad Yaakoubi et des parlementaires sur l’importance d’améliorer le financement de l’éducation et de développer ses programmes.

Le député Kheireddine Fadloun, président de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a déclaré que malgré les problèmes du secteur de l’éducation, la Tunisie reste un pays riche en compétences et qu’il faut agir pour surmonter les difficultés et répondre aux besoins des élèves et des enseignants.

La Coalition tunisienne de l’éducation a été créée en 2022. C’est un réseau d’associations agissant dans le cadre d’une coalition nationale, civile et éducative qui œuvre en vue de contribuer à l’amélioration des performances du système éducatif et à défendre une éducation publique unifiée, gratuite, obligatoire et de qualité.