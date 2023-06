Tunisie : Le ministre de la santé se félicite de l’appui apporté par le Programme “Essaha Aziza”

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné l’importance de la coopération avec l’Union européenne dans le domaine de la santé, louant le soutien apporté par le Programme “Essaha Aziza” (la santé, un bien si précieux) à la consolidation de l’infrastructure sanitaire et des services de soins de santé dans les régions prioritaires.

S’exprimant à la clôture d’une conférence sur “l’échange d’expériences régionales pour développer et renforcer les soins dans les domaines des premiers secours et des urgences”, organisée par le Programme d’Appui au Secteur de la Santé en Tunisie “Essaha Aziza”, financé par l’Union européenne, le ministre a souligné que la deuxième phase de ce programme a profité à toutes les régions du pays qui ont bénéficié de programmes spécifiques inscrits dans le cadre de la politique nationale de santé, dont notamment le projet de numérisation des structures de santé publique et le renforcement des soins dans les services d’urgences.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants des directions régionales de la santé, de sociétés savantes scientifiques et de plusieurs responsables de services d’urgence, le ministre s’est félicité des réalisations accomplies au niveau de plusieurs établissements de santé, notamment de première ligne, dans le cadre du programme de partenariat avec l’Union européenne pour rapprocher les services de santé des citoyens et améliorer leur qualité.

La rencontre qui s’est tenue les 31 mai et 1er juin 2023, a été marquée par la présentation d’expériences et de projets de plusieurs équipes de santé opérant dans les régions bénéficiaires du programme “Essaha Aziza” en vue de promouvoir les services d’urgence et de secours.