Le ministère de l’éducation a appelé vendredi, dans un communiqué, tous les candidats au baccalauréat (établissements publics et privés) à accéder au site www.edunet.tn pour vérifier les notes et codes du contrôle continu (moyenne annuelle, code de discipline, note au bac sport et note finale de travaux pratiques de technologie) et ce, pendant la période allant du 9 au 12 juin 2023.

Le ministère a précisé que si l’une des notes ou moyennes est incorrecte le candidat peut retirer une demande d’objection disponible à la même adresse électronique et la remettre par la suite à la direction du lycée dont il relève et ce, avant le 13 juin en cours.