La Haute autorité indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), organe-clé de régulation des médias et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ont convenu de mettre sur pied une cellule de ” crise ” dont la vocation essentielle est de suivre l’évolution du paysage médiatique et de de répondre aux aspirations et préoccupations des journalistes.

La cellule de crise se penchera également à décrypter les moyens et les outils permettant de garantir ” l’indépendance de la HAICA “, a-t-on appris d’un communiqué du SNJT publié, jeudi.

Dans la foulée, la HAICA a publié un autre communiqué dédié à l’examen des récentes violations et exactions visant les droits des journalistes dans les médias privés.

A ce titre, les deux parties ont affiché une convergence de vue autour d’un nombre de questions urgentes, dont tout particulièrement l’obligation qui incombe aux médias privés de respecter les droits des journalistes, de se plier aux cahiers des charges en vigueur et de veiller à ne pas porter atteinte à l’indépendance des médias publics et au pouvoir décisionnel de la HAICA.

Le président du SNJT, Mohamed Yassine Jelassi, a posté via la page officielle Facebook du SNJT, que la cellule de crise attendue aura à examiner la détérioration des conditions socio-économique des journalistes opérant dans certains médias privés, dont notamment la chaîne télévisée ” Ettessia “.

Il a ajouté que la cellule aura aussi à discuter du statut des médias et de la législation régissant l’espace audiovisuel et la presse écrite, soulignant que la situation des journalistes des médias privés contredit les clauses des cahiers des charges, le Droit du travail et les décrets-lois 115 et 116.

Pour le cas des médias publics, Jelassi a mis en garde contre les incessantes tentatives de l’Exécutif visant à mettre la main sur des médias, citant en exemple, la Radio régionale de Monastir et l’établissement de la Télévision nationale.

Jelassi a, par ailleurs, réaffirmé le soutien et l’appui de la structure syndicale à l’indépendance décisionnelle de la HAICA, insistant sur son rôle majeur dans la régulation du paysage audiovisuel et la garantie d’une information diversifiée et plurielle.