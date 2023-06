Des pluies orageuses éparses et parfois abondantes se poursuivront, cette nuit, au nord, au centre et localement au sud, avec des chutes de grêles par endroits, d’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront entre 18 et 23 degrés, dans la plupart des régions du pays. Elles ne dépasseront pas les 15 degrés sur les hauteurs et atteindront 26 degrés à El Borma et Borj Khadhra.Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera agitée à peu agitée.