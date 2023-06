Tunisie : Al-Joumhouri demande au président de la République de mettre fin aux poursuites judiciaires

Le porte-parole du Parti Républicain (Al-Joumhouri), Wissem Sghaier, a déclaré jeudi que le Parti Républicain demande au président de la République de mettre fin aux poursuites judiciaires et pressions politiques, de libérer les détenus, et de procéder, ensuite, à un dialogue national inclusif entre les forces politiques, sociales et les organisations civiles”.

Un dialogue national inclusif s’impose et est plus que nécessaire, a-t-il estimé. Il doit aboutir à la mise en place d'”un plan de sauvetage” pour sortir la Tunisie de la crise économique et sociale qu’elle traverse, et ce “loin des décisions unilatérales”, a-t-il dit au cours d’une conférence de presse, organisée à l’occasion des cent jours d’arrestation du secrétaire général du Parti Républicain, Issam Chebbi.

“Les arrestations qui ont touché plusieurs personnalités politiques ont isolé la Tunisie et aggravé sa crise socioéconomique”, a-t-il dit.

Pour le porte-parole du parti, l’incarcération de Issam Chebbi et de certains activistes politiques dans l’affaire dite de “complot contre la sécurité de l’Etat” intervient sur fond de leurs positions fondamentalement opposées aux choix du président de la République

De son côté, le secrétaire général par intérim du Parti Républicain, Abdellatif Hermassi, a estimé que “l’unitéralité des décisions” et “l’accaparement du pouvoir” ainsi que “la répression” des opposants ne feront qu’aggraver les conditions économiques et sociales du pays.