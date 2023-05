Le Royaume d’Arabie saoudite a connu une augmentation significative de sa population, selon les résultats d’un recensement national publiés ce mercredi. Avec une croissance de plus de 34% depuis 2010, la population totale s’élève désormais à 32,2 millions de personnes, dont 18,8 millions sont des citoyens saoudiens (représentant 58,4% de la population) et 13,4 millions sont des étrangers.

Les données de l’enquête révèlent également un aspect intéressant de la démographie saoudienne : près de 63% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Cette jeune génération joue un rôle crucial dans la société et est porteuse d’un fort potentiel de développement et de changement pour l’avenir du pays.

Ces chiffres témoignent de l’évolution rapide de la population saoudienne et soulignent l’importance de prendre en compte les besoins et les aspirations des jeunes dans les politiques publiques. Avec une population majoritairement jeune, l’Arabie saoudite est confrontée à des défis et des opportunités uniques en termes d’éducation, d’emploi, de développement économique et social.