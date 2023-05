Le Kef a enregistré les plus importantes quantités de pluies durant ces 24 dernières années

La Tunisie a enregistré au cours des 24 dernières heures quelques averses, notamment dans les gouvernorats du Kef, de Jendouba, Kasserine, Kairouan, Monastir, Béja et Zaghouan.

Selon l’Institut National de la Métérologie (INM), le gouvernorat du Kef a été le plus arrosé avec des quantités de pluies variant entre 8 mm et 26 mm. Ainsi, à Dahmani et Kalâa El Khesbah, les pluies ont atteint respectivement, 26 mm et 25 mm, contre 18 à El Ksour et 15 à Sakiet Sidi Youssef.

A Siliana, la pluviométrie a atteint 20 mm à Kesra et 10 à Makhtar

Le gouvernorat de Jendouba a enregistré une pluviométrie variant entre 3 mm à Boussalem et 10 mm Ghar Dima, avec notamment 9 mm à Ain Drahem et 7mm à Beni Mtir.

Des quantités de pluies comprises entre 1 mm et 13 mm ont été enregistrées également, dans le gouvernorat de Kasserine. Les plus importantes ont arrosé Hidra 13 mm et 4 mm à Hassi El Fridh et Sbiba.

Pour ce qui est du gouvernorat Zaghouan, les pluies ont concerné seulement les délégations d’Ennadhour (3mm) et barrage Oued El Kebir (11mm).

Les quantités de pluies ont été faibles dans les gouvenorats de Béja, Monastir et Kairouan où elles n’ont pas dépassé les 4mm à Moatamar, Ouardanine, Ain Jaloula et Sidi Saad.