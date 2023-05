L’Association des sauvetage des Tunisiens bloqués à l’étranger réclame une intervention du président

L’association de sauvetage des tunisiens bloqués à l’étranger a appelé le président de la république à créer un mécanisme au sein du ministère des affaires étrangères, chargé des recherches et investigations sur les tunisiens disparus et bloqués à l’étranger et statuer sur les dossiers en suspens.

Cette association a exprimé, dans un communiqué publié lundi à l’occasion de la fête des mères, ses préoccupations concernant “l’avenir ambiguë d’un nombre de tunisiennes et d’enfants disparus et bloqués à l’étranger”, déplorant “l’expérience douloureuse vécue par certaines mères tunisiennes qui revendiquent le droit de connaitre le sort de leur enfants”

Elle a évoqué à cette occasion, les dossiers de Sofiene Chourabi et Nadhir Ktari et les enfants tunisiens bloqués en Libye et au Nord Ouest de la Syrie avec leurs mères ainsi que les personnes disparues dans le cadre de la migration irrégulière vers l’Europe et les jeunes détenus depuis 2013 en Syrie, relâchés la même année par le Président Syrien Bachar Al Assad, vu qu’ils n’ont pas été impliqués dans des affaires de terrorisme.

L’association a indiqué que le rapport final de la commission chargée du suivi des dossiers des tunisiens disparus dans le cadre de la migration irrégulière, n’a pas été publié, selon le même communiqué.

Cette commission a été créée le 4 juin 2015 sur décision du ministre des affaires sociales afin de faire le suivi du dossier des migrants irréguliers vers les côtes Italiennes au cours des années 2011-2012, ajoute la même source.