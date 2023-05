Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront denses l’après-midi sur les hauteurs avec pluies éparses et orageuses. Ces précipitations seront parfois abondantes, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40 Km/h près des côtes et la mer sera généralement agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés dans le nord, sur les hauteurs et les régions côtières et oscilleront entre 30 et 36 degrés dans le reste des régions.