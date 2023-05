Ligue 2 (poule B/dernière journée) : l’AS Djerba avec le SS Sfaxien en Ligue 3

L’AS Djerba a été reléguée en Ligue 3, malgré sa victoire face au CS Hammam-lif (1-0), samedi dans le cadre de la 22e et dernière journée de la Ligue 2 du football professionnel (poule B).

A l’issue de cette journée de clôture, les quatre qui évolueront la saison prochaine en division inférieure sont : L’AS Djerba, le SS Sfaxien (poule A), l’AS Mhamdia et le CS Bembla (poule B).

Rappelons que l’AS Marsa et l’EGS Gafsa, respectivement leaders de la poule A et de la poule B, ont assuré depuis la précédente journée leur retour en Ligue 1.

Les résultats

Samedi

Poule B

A El Kalaa :

Kalaa Sport – ES Zarzis 2-2

A Msaken :

CS Msaken – SC Ben Arous 0-1

A Mahdia :

EM Mahdia – JS Omrane 0-2

A Moknine :

SC Moknine – EGS Gafsa 1-1

A Gabès :

S. Gabésien – SS Sfaxien 3-3

A Djerba :

AS Djerba – CS Hammam-lif 1-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 50 22 promu en Ligue 1

2. CS Hammam Lif 46 22

3. ES Zarzis 41 22

4. JS Omrane 34 22

5. S.Gabésien 27 22

6. El Kalaa Sport 27 22

7. SC Moknine 25 22

8. CS Msaken 25 22

9. EM Mahdia 24 22

10. SC Ben Arous 24 22

11. AS Djerba 23 22 reléguée en Ligue 3

12. SS Sfaxien 16 22 relégué en Ligue 3

Vendredi

Poule A

A La Marsa :

AS Marsa – CS Bembla 4-0

A Radès :

ES Radès – AS Gabès 1-1

A Korba :

CS Korba – AS Oued Ellil 0-2

A Jendouba :

Jendouba Sport – ES Jerba 3-1

A Tataouine :

ES Rogba – AS Mhamedia 2-2

A Médenine :

O. Médenine – JS Kairouan 1-0

Classement: Pts J

1. AS Marsa 47 22 Promu en L1

2. JS Kairouan 39 22

3. ES Jerba 30 22

4. AS Oued Ellil 29 22

5. AS Gabès 28 22

6. CS Korba 28 22

7. Jendouba Sport 28 22

8. ES Radès 27 22

9. ES Rogba 27 22

10. O. Médenine 27 22

11. AS Mhamdia 26 22 Reléguée en L3

12. CS Bembla 20 22 Relégué en L3