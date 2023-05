La ministre de l’Equipement, Sarra Zaafrani Zenzri, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, ont souligné, vendredi, la nécessité d’impliquer la commission régionale de validité des stades et d’accélérer le rythme des travaux entrepris au niveau du stade olympique d’El-Menzah et de les achever dans les délais convenus.

Les deux ministres ont souligné, lors d’une visite conjointe des chantiers, au stade olympique d’El-Menzah, la nécessité de respecter les qualités et les critères techniques internationaux, sachant que la durée des travaux d’aménagement du stade est estimée à 900 jours, moyennant un coût global d’environ 100 millions de dinars.

Les travaux actuels portent notamment sur l’aménagement des nouveaux gradins après l’achèvement de tous les tests et les études techniques, le renforcement de toutes les structures du stade et la réalisation des tests relatifs à l’ancien toit du stade.