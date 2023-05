Terrorisme : Gel des fonds de 141 individus

Plus de 141 personnes, physiques et morales, figurent actuellement sur la liste nationale des personnes, organisations et entités associées aux crimes terroristes établie par la commission nationale de la lutte contre le terrorisme (CNLCT).

L’information a été dévoilée par le directeur de l’unité chargée de la mise en œuvre des résolutions onusiennes liées à la prévention contre le financement du terrorisme au sein de ladite commission, Thafer ben Hamida.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une session de formation organisée par la CNLCT au profit des cadres de la direction générale des douanes de Sousse, Ben Hamida a précisé que le nombre des personnes figurant sur cette liste noire a été revu à la baisse suite à la suppression de 13 personnes pour motif de ” décès “.

Côté impact financier, révèle encore le même responsable, l’exécution des décisions de la commission a abouti au gel des avoirs et actifs dont le montant global s’élève à 650 mille dinars.

S”agissant de l’intérêt et des objectifs des cycles de formation lancés par la commission nationale de lutte contre le terrorisme sur le système de gel des fonds, des ressources économiques et des avoirs des personnes et des organisations liées au terrorisme, Ben Hamida a précisé que ces formations s’inscrivent dans une perspective de sensibilisation et d’initiation à une matière d’une technicité élevée.

C’est un effort mené de concert avec la commission Tunisienne des Analyses Financières. Public cible, institutions financières et non financières, ainsi que toutes les structures concernées par la mise en œuvre des décisions onusiennes telles que citées par la loi sur la lutte antiterroriste de 2015, telle que modifiée en 2019.