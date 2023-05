Tunisie : Entretien entre le chef de l’Etat et la ministre de la Justice

Les vacances aux postes judiciaires dans certains tribunaux et les moyens permettant de les pourvoir en urgence, tels sont les questions qui ont été débattues lors de la réunion mardi, entre le président de la République, Kais Saïed et la ministre de la Justice, Leila Jeffal.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a réitéré son attachement au respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du rôle dévolu aux magistrats, mettant l’accent sur la nécessité de tenir pour responsables ceux qui ont commis des crimes contre le peuple, pillé ses richesses et qui continuent à semer la discorde et à exacerber les tensions sociales.

” Tout comme nous ne voulons que personne ne soit lésé, nous ne voulons pas non plus que ceux qui ont commis des torts irréparables envers le peuple bénéficient encore de l’impunité et échappent à la redevabilité. “, a martelé le président Saïed.

La réunion a permi, d’aborder aussi le projet de loi sur la révision de l’article 411 du code de commerce, d’après le commkniqué.

Ledit projet s’inscrit dans une perspective de ” conciliation entre les intérêts des créanciers et les droits des personnes détenues sur fond de crimes pour chèques sans provision. “