Le Kef : La grève des agents de la santé suspendue

Le secrétaire général de l’Union régionale du travail du Kef, a déclaré, que la grève des agents de la santé du gouvernorat du Kef, prévue ce mardi 23 mai, a été suspendue, suite à une séance de conciliation, tenue au siège du gouvernorat, sous la présidence d’un conseiller du ministre de la Santé.

Parmi les mesures qui seront prises, il y aura le recrutement de quatre médecins spécialistes, à savoir deux ophtalmologues, un gynécologue et un anesthésiste-réanimateur, en plus de l’accélération de l’achèvement des travaux du service d’urgence et l’acquisition d’un scanner et d’autres équipements.