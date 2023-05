Nabeul : Remise de matériel numérique à l’école primaire ” Boucha ” à Kélibia

L’école primaire à Boucha, dans la délégation de Kélibia (Gouvernorat de Nabeul) a réceptionné, lundi, un lot de matériel numérique, dans le cadre du programme ” Ecoles numériques “, lancé par le ministère de l’éducation, en partenariat avec un opérateur téléphonique privé.

Le matériel fournit à cet établissement éducatif, consiste en 25 tablettes, des serveurs numériques à contenus pédagogiques et éducatifs, un ordinateur portable et des vidéoprojecteurs.

A cette occasion, une journée de formation du cadre pédagogique et d’un certain nombre d’élèves sur les usages des tablettes et contenus numériques éducatifs a été organisée.

L’école Boucha de Kélibia est la septième école dans le gouvernorat de Nabeul qui bénéficie du programme d’éducation au numérique lancé lors de l’année scolaire 2014-1015 et qui vise à équiper 170 écoles primaires en matériel numérique au terme de l’année scolaire en cours.

Le programme, a permis, depuis sa création, de munir 168 écoles primaires en équipements numériques, et se fixe pour objectif, de diffuser la culture numérique et de développer les capacités des élèves et la performance des écoles publiques, notamment dans les régions de l’intérieur.