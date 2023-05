Des cellules orageuses devraient se former, aujourd’hui dimanche, dans les zones côtières du nord, accompagnées parfois de fortes pluies, a annoncé l’institut National de météorologie (INM).

Le temps sera clair sur le reste des régions. L’intensité des vents oblige à la vigilance près des côtes nord. La mer sera très agitée au nord et agitée à l’Est du pays.

Les températures maximales oscilleront entre 16 et 22 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 30 dans le reste du pays.