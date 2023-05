Association Tunisienne des parents et étudiants se plaignent de retenue des notes

L’Association tunisienne des parents et élèves a dénoncé dimanche, les positions du ministère de l’éducation, des syndicats, de l’élite et des défenseurs des droits humains par rapport à la retenue des notes des élèves estimant qu’ils se déroubent à leur responsabilité.

L’association a pointé de doigt dans son communiqué, les tentatives du ministère de l’Education de rassurer sur la cette question, les menaces proférées par les syndicats et la régidité de leur position, l’allongement des délais de recours en justice évoquant le silence des élites et des militants des droits de l’homme et le mécontentement des parents par rapport à cette situation.

Elle a noté “que le droit des élèves à l’éducation et à l’enseignement doit être respecté et “neutralisé” par rapport à tous les conflits que connaît l’école publique au cours des dernières années”.

Environ 2200 mille élèves continuent à fréquenter l’école à quelques jours de la fin de l’année scolaire en cours, tout en s’interrogeant sur leur sort et sur la possibilité de recourir au passage de classe automatique, souligne l’association, estimant que “cette situation inédite est source de frustration, de perte de concentration et de toute confiance en l’autorité de tutelle et dans le système éducatif.