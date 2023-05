Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), aura lieu le jeudi 12 octobre prochain, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) vendredi dans un communiqué.

La décision a été prise par le Comité exécutif (COMEX), réuni jeudi à Alger sous la présidence de Patrice Motsepe, à la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 des U17 qui se déroule en Algérie (29 avril – 19 mai).

“Le Comité Exécutif a noté les progrès réalisés en Côte d’Ivoire dans les préparatifs de la CAN. Le Président Motsepe a exprimé sa gratitude au Président de la Côte d’Ivoire, S.E. Alassane Ouattara et au Premier Ministre M. Patrick Achi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la CAN soit une totale réussite”, ajoute la même source.

L’équipe de Tunisie a validé son ticket pour le prochain rendez-vous continental, à deux journées de l’épilogue. Au terme de la 4e journée disputée en mars dernier, les “Aigles deVerts” occupent le fauteuil de leader du groupe J avec 10 points, devant la Guinée Equatoriale (9 points), la Libye (3 points) et le Botswana (1 point).

Lors de la 5e journée, la Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale en déplacement, le 12 juin prochain.

Par ailleurs, “Le COMEX a annoncé que la Côte d’Ivoire serait le prochain pays hôte de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2023. L’organisation de la Ligue des Champions féminine permettra à la Côte d’Ivoire de tester les installations qui seront utilisées pour la CAN-2023 de l’année prochaine. Les dates seront confirmées en temps opportun.”, conclut le communiqué.