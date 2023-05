Tunisie : Le Front de salut national appelle à libérer les détenus politiques

Le Front de salut national (FSN) a appelé à la libération immédiate des “détenus politiques” et à arrêter les poursuites judiciaires “injustes” engagées à leur encontre.

Dans une déclaration publiée lundi, le FSN a mis en garde contre l’instrumentalisation des appareils judiciaire et sécuritaire par les autorités “putschistes” qui “pourrait plonger le pays dans un chaos marqué par un conflit entre la société et l’Etat”.

A ce propos, le Front a dénoncé la poursuite de ce qu’il a qualifié “d’arrestations arbitraires d’activistes politiques et de leaders de la société civile sur fond de fausses accusations”, citant, dans ce sens, l’ancien député (du mouvement Ennahdha) Sahbi Atig, l’ex-président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Abdelmajid Ezzar, et l’avocat et membre du comité de défense des détenus politiques, Abdelaziz Essid.

Il a appelé toutes les forces politiques et civiles à dépasser les différences idéologiques “en vue de rétablir la légitimité constitutionnelle et mettre en place un plan consensuel de réformes économiques à même de sauver l’expérience démocratique et de faire sortir le pays de la crise économique”.