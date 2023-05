Tunisie : Le ministre de la santé s’entretient avec une délégation de l’OMS

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet s’est entretenu, vendredi, avec une délégation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des experts de l’Ecole de santé publique de l’Université de Montréal au Canada, en visite en Tunisie dans le cadre du lancement d’un programme visant à renforcer les capacités opérationnelles du système de santé.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Ali Mrabet a salué les efforts déployés par les experts de cette mission et leur collaboration avec les structures du département en vue de lancer ce programme, qui contribuera à la mise en œuvre des réformes inscrites dans la politique nationale de santé à l’horizon 2030, soulignant l’importance de renforcer les capacités des professionnels de la santé.

Il a, à cet effet, appelé à poursuivre la coopération fructueuse entre le ministère de la Santé et l’Université de Montréal au Canada à travers le lancement de projets de jumelage et la mise en place des mécanismes nécessaires pour évaluer et garantir leur efficacité et leur continuité.

Le ministre de la Santé a également recommandé la création d’une école de santé publique en harmonisation avec la création d’un master en santé publique à la Faculté de médecine de Tunis depuis plus de cinq ans.

De leur côté, les experts ont exprimé leur disposition à contribuer à la réussite de ce programme et à fournir toutes les ressources pédagogiques nécessaires aux participants afin de répondre aux besoins essentiels du secteur de la santé.

Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé a souligné l’importance de ce programme stratégique pour le ministère de la Santé affirmant la disposition de l’OMS à le soutenir.