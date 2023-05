Le bureau de la ligue nationale du football professionnel, réuni vendredi, a décidé de reporter l’examen du dossier disciplinaire concernant les évènement survenus lors du derby de la capitale entre le Club Africain et l’Espérance de Tunis, disputé dimanche dernier, pour le compte de la 6e journée play-off de la Ligue 1.

Cette décision a été prise afin de privilégier l’intérêt général, puisque l’Espérance de Tunis dispute ce vendredi les demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique, face à Al Ahly d’Egypte, à partir de 20h00.

D’autre part, la Ligue a décidé d’infliger un blâme et une amende de 5000 dinars à l’encontre de l’US Tataouine, l’Etoile du Sahel et l’US Monastir et ce pour jets de fumigènes sur le terrain par leurs supporters avec récidive, lors de leurs matches contre respectivement le CS Sfaxien, l’US Ben Guerdane et l’O.Béja, pour le compte de la même journée.

La Ligue a également transféré le dossier disciplinaire du président de l’US Monastir, Ahmed Belli, à la commission nationale de discipline de la Fédération tunisienne de football, pour son comportement lors du match contre l’O.Béja, disputé le 8 mai courant.

Par ailleurs, l’entraineur des gardiens de l’AS Soliman, Khaled Maghzaoui a été écopé d’une suspension de deux matches et d’une amende de 5000 dinars pour être entré sur le terrain à plusieurs reprises sans l’accord de l’arbitre, lors du match face à l’ES Metlaoui.