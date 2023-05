Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Des pluies éparses ont chuté, durant les dernières 24 heures, sur la plupart des gouvernorats du pays, avec des quantités variées, selon le bulletin pluviométrique de l’Institut National de la Météorologie (INM), publié mardi.Les plus grandes quantités ont été enregistrées dans les gouvernorats de Jendouba, et plus précisément sur les délégations de Beni Mtir (40 mm), Ain Drahem (36 mm), Fernana (25 mm), Barrage Bouhartema (18 mm), et Jendouba et barrage Barbara (14 mm).

De même, le gouvernorat de Médenine a enregistré d’importantes quantités de pluies, qui ont touché presque l’ensemble de régions, mais avec disparité. Ainsi, les grandes quantités ont été relevées aux délégations de Houmet Souk (32 mm), Melita (30 mm), Hassi Jerbi (28mm), Zarzis (27 mm), Walgh et Midoun (26mm), Sedwikech (25 mm), et Jerba (24 mm).

A Sfax, les précipitations ont été, aussi, abondantes surtout sur les délégations de Ramla et Kerkenah (26 mm), Hancha (17 mm), Jebeniana et Amra (13 mm), Ain Torkia (12 mm).Pour ce qui est du gouvernorat de Kasserine, plusieurs régions ont accueilli des quantités abondantes de précipitations, notamment Tala (24 mm), Hidra (16 mm), Sebiba (11 mm), Layoun (10 mm).

Au Kef, les pluies ont chuté avec des quantités importantes sur les régions de Sakiet Sidi Youssef (20 mm), Ksour (17 mm), Oued Mallegue (14 mm), Touiref (13 mm), Sers et Neber (11 mm).A Nabeul, l’INM a fait état de précipitations importantes enregistrées à Grombalia (17 mm), Beni Khalled (13 mm), Dar Chaabane, Menzel Bouzalfa et Bouargoub (12 mm), Korba (10 mm)…Idem,

à Monastir, le temps a été pluvieux durant les dernières 24 heures, surtout sur les zones de Monastir Aéroport (18 mm), Jammel 16 mm, Touza (14 mm), Ksibet Mediouni et Moatamar (13 mm).Même constat pour les gouvernorats de Mahdia (surtout les délégations de Awled Chamekh- 18 mm, Meloulech et El Jem- 13 mm, Chebba- 12 mm, et Souassi- 9 mm), de Kairouan (El Hajeb- 21 mm, Oueslatia- 18 mm, Sebikha- 16 mm, et Haffouz- 12 mm), Tataouine (Tataouine nord- 20 mm, Tataouine- 16 mm, et Bir Lahmar- 9 mm), Zaghouan (Barrage Oued Kebir- 17 mm, Saouaf- 15 mm, Fahs- 14 mm, Nadhour, Zaghouan et Jradou- 12 mm) et Bizerte (Ghezala- 16 mm, Joumine- 8 mm, et Azib- 6 mm).

Au niveau du district du grand Tunis, le gouvernorat de Ben Arous a enregistré des quantités moyennes de pluies, allant de 10 mm à Boumhal, 9 mm à Ben Arous, 8 mm à Mégrine, Rades et Bir El Bay, à 6 mm à Hamam Lif, Mourouj et Mohamedia.Au gouvernorat de Tunis, les pluies ont chuté uniquement sur les deux régions de la Goulette (8 mm) et Tunis Carthage (4 mm).

D’après l’INM, la vitesse du vent a atteint, durant les dernières 24 heurs, les 112 km/h à Kébili, 86 km/h à Tozeur, Djerba et Tataouine, 79 km/h à Matmata et Gafsa, 72 km/h à Sfax et Remada, 68 km/h à Kasserine, 65 km/h à Tala, et 61 km/h à Gabes.Des phénomènes de sable ont été enregistrés à Matmata, Tozeur, Gafsa, Kébili, Médenine, Jerba, Tataouine et Remada.