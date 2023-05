Le temps pluvieux persistera, lundi soir, sur le nord, le centre et le sud Est. Les pluies seront localement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières Est, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

L’activité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.La mer sera agitée à houleuse et les températures seront comprises la nuit entre 14 et 18 degrés dans le nord et sur les hauteurs et oscilleront entre 19 et 23 degrés sur le reste des régions.