Gabès : Report de l’examen de l’affaire des évènements d’ ” Ain El Skhouna “

Le premier substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance à Gabès et porte-parole officiel du même tribunal, Mounir Aroum a indiqué, jeudi, que la cour d’appel de Gabès a décidé de reporter l’examen de l’affaire dite ” Ain El Skhouna “, au 13 juillet 2023, tout en rejetant les demandes de libération des accusés.

En mars dernier, le tribunal de première instance de Gabès avait rendu son verdict dans cette affaire liée aux affrontements survenus en décembre 2020 entre un certain nombre d’habitants de Kébili et Douz (Gouvernorat de Kébili), et Béni Khedeche (Gouvernorat de Médenine), au cours desquels, 3 personnes ont trouvé la mort.

Les sentences variaient entre la peine de mort prononcée à l’encontre de six accusés (cinq en présentiel et un autre en contumace), la prison à perpétuité contre un septième accusé, tandis que les autres présumés avaient écopé de peines allant d’un an à 8 ans d’emprisonnement.