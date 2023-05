Tunisie – Météo : Pluies localement orageuses attendues dans ces régions

Des pluies localement orageuses sont attendues sur certaines délégations du nord et des côtes Est du pays, selon les prévisions publiées par l’Institut national de la météorologie (INM).

Des nuages passagers sur le reste des régions et l’activité du vent se poursuivra près des côtes.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à agitée dans le golfe de Gabès

Les températures seront comprises, au cours de cette nuit, entre 13 et 18 degrés dans le nord et le centre et oscilleront entre 18 et 23 degrés sur le sud et atteindront 25 degrés à El Borma et Borj El-Khadra.