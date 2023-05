Des quantités de pluies ont été enregistrées dans de nombreux gouvernorats du pays notamment, dans le gouvernorat de Kébili où elles ont atteint 22 mm, durant les dernières 24 heures, selon le bulletin publié, mardi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations ont atteint dans les deux délégations de Om Ali et Bir Senia respectivement? à 22 mm et 20 mm. Pour le reste de délégations, les quantités de pluies ont été limitées et n’ont pas dépassé les 7 mm à Souk Lahad, Douz sud et Douz nord, les 5mm à Douz Station, Jebil, Bir Soltane, Belidat et Ksar Ghilane, et les 3 mm à El Faouar, et Zafrane.

Au gouvernorat de Sfax, à l’exception des zones de Saltania et Sakiet Dayer, où les quantités de pluies ont atteint respectivement, 10 mm et 8 mm, des précipitations minimes ont été enregistrées dans le reste de zones, variant entre 6 mm à Mahres, 5 mm à Agareb et Boughrara, 3mm à Gheraiba, Bir Ali, et Tina, et 2 mm à Chaal, Sfax aéroport et Menzel Chaker.

Idem à Gafsa, où des quantités de pluies moyennes ont été enregistrées à Gafsa ville (11 mm), ainsi qu’à Belkhir et El Ktar (8 mm), Pour le reste de délégations les précipitations étaient faibles, aux alentours de 4 mm à Metlaoui, Chebiba, Sidi Boubaker et Redayef; 3 mm à Zanouch, Medhila et Sidi Aich et 2 mm à Om Larayes.

Pour ce qui est du gouvernorat de Gabes, les quantités de pluies enregistrées ont varié entre 9 mm à Ghanouch, 8 mm à Matouia, 5 mm à Dekhilet Toujen et Gabes sud, 4mm à Chenenni, El Hama, Matmata et 3 mm à Gabes ville.

Les précipitations ont été très faibles, dans d’autres gouvernorats, ne dépassant les 5 mm à Tozeur et 3 mm à Deguech), avec 1 mm seulement à Médenine et 2 mm à Béni Khedach.

A Tataouine, les pluies ont été également à très faibles quantités avec 2 mm à Tataouine sud et 1mm à Tataouine nord et Ghomrassen)

Jendouba 3 mm à Barrage Bouhartema et Ain Drahem, et 2 mm à Beni Mtir).

Sidi Bouzid (1mm à Sidi Bouzid).

Sur un autre registre, l’INM a fait savoir que la vitesse du vent a atteint les 54 km/h à Tunis, Carthage, Mogren, Nabeul, Matmata et Tabarka, les 58 km/h à Borj El Amri, Bizerte et Tala, 65 km/h à Tozeur et Kasserine et les 68 km/h à kébili.

Le vent souffle également, fort et accompagné de phénomène de sable dans le gouvernorat de Tozeur.