Cinquantenaire de l’ONFP : coup d’envoi de la campagne de 50 jours d’activités à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis

A l’occasion de son 50ème anniversaire, l’Office national de la famille et de la population (ONFP) a organisé, mardi, une manifestation sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis dans le cadre de la campagne de 50 jours d’activités qui se poursuivra jusqu’au 20 juin prochain dans plusieurs régions du pays.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Samira Hamdi Cheikh, déléguée régionale de l’ONFP à Tunis, a souligné que cette manifestation vise à faire connaitre et à informer le public sur les différents services fournis gratuitement par l’ONFP à travers le pays.

“Il s’agit également de mettre en relief le rôle historique de l’ONFP dans l’amélioration de la condition des femmes, des jeunes et du couple en Tunisie et sa contribution au développement humain en général”, a-t-elle indiqué.

La responsable a signalé que dans le cadre de la campagne de 50 jours d’activités, plusieurs conférences et forums scientifiques ainsi que des manifestations sociales et culturelles sont programmés à travers le pays.

L’ONFP a pour missions la sensibilisation et le traitement dans le domaine de la santé reproductive et de la planification familiale, en exploitant les méthodes de contraception, les consultations prénuptiales, le suivi de la grossesse et du post-partum, le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus et le traitement de l’infertilité et des maladies sexuellement transmissibles outre la santé des jeunes de l’adolescence au mariage, la formation et les recherches.