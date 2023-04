LCA (Quart de finale retour) ESt-JSK (1-1) : L’Espérance se déjoue du piège algérien et va en demies

Tenue en échec (1-1) par la formation algérienne de la JS Kabylie en déplacement dans l’enfer du stade de Radès à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football, l’Espérance sportive de Tunis a pu se qualifier en demi-finales de la compétition pour la 14e fois de son histoire et se déjouer du piège algérien qui l’avait fait tomber l’an dernier.

La mission n’était pourtant pas facile à parachever pour le club de Bab Souika, malgré le court avantage acquis dès l’aller à Alger (1-0).

Et pour cause, la tension était palpable ce soir au stade Hamadi Agrébi de Radès et la pression se faisait surtout sentir du côté des locaux qui évoluaient dans leur fief et devant leurs supporters venus en masse.

Après le coup d’envoi donné à 20h, le premier avertissement tunisien intervenait rapidement dès la 3e sur un corner et une jolie tête de

Mohamed Ali Ben Romdhane. Les algériens étaient très vite mis au parfum.

Ensuite, on aura attendu la 10e minute pour voir une nouvelle occasion espérantiste dans les pieds de Moataz Zaddem qui ratait le cadre malgré une bonne position de tir.

Les sang et or monopolisaient certes le ballon pendant une bonne lurette, mais manquaient cruellement de solutions dans leur construction offensive en l’absence du libyen Hamdou El Houni.

A la 27e, une action partie du flanc droit tunisien, profitait au marocain Sabir Bougrine qui s’infiltrait dans la surface de réparation adversaire, mais son tir est intercepté par le portier algérien.

Le Chabab de Belouizdad qui tentait par moment de renverser la vapeur par ses transitions rapides, parvenait à inscrire un but à la 34e par le biais de Kouceila Boualia, finalement sanctionné pour une position de hors jeu.

Au cours des dix dernières minutes, les protégés de Miloud Hamdi se montraient sous une meilleure mine, tentant de mieux faire circuler la balle pour progresser plus efficacement vers le camp espérantiste, mettant davantage sous pression leur adversaire au fil des minutes.

L’arbitre ajoutait deux minutes de temps additionnel avant de renvoyer les deux équipes aux vestiaires.

La seconde période commençait avec 40 minutes de retard suite à des heurts survenus lors de la pause citron entre des supporters espérantistes et les sécuritaires.

Une fois le match repris, les hostilités reprenaient de plus belle sur le terrain entre les deux formations.

Cinq petites minutes avaient suffit à Mohamed Ali Ben Romdhane pour enfoncer les “canaris”. Une demi-volée du pied gauche dont lui seul connait le secret, Ben Romdhane ouvrait le score à la 50e.

Pour faire un petit “rewind” rapide; un centre en profondeur millimetré de l’axial Yassine Meriah à l’adresse de Ben Romdhane. Ce dernier, en deux touches de balle, de la tête puis du pied, se déjouait du défenseur pour placer un tir en demi volée et tromper le gardien Medjalel.

Trois minutes plus tard, le dynamo de l’Espérance remettait ça d’une lourde frappe lointaine, mais le portier était, cette fois, plus vigilant.

En risposte à ce nouveau temps fort tunisien, les coéquipiers de Boualia tentaient de changer de ryhtme sans pour autant inquiéter la défense sang et or.

Et pour booster ses poulains et injecter du sang frais sur la pelouse, le coach Miloud Hamdi opérait des changements au niveau de l’attaque comme en défense.

Maaloul, ambitieux de conserver son avance et ses protégés en prévision de la demi-finale, procédait lui aussi par un turn-over en remplaçant ses joueurs clés.

Mais la 84e minutes apportait du nouveau; les algériens parvenaient à surprendre les locaux sur un contre rapide. La défense tunisienne négociait mal l’action et Adem Redjem, fraichement débarqué, égalisait pour les siens.

Les six minutes d’arrêt de jeu étaient d’une forte intensité et avaient failli changer le sort du match.

En effet, rués comme jamais vers l’attaque et emportés par le but d’égalisation et l’envie de défendre leurs chances jusqu’au bout, les coéquipiers de Boualia avaient mis à rude épreuve la défense espérantiste, six minutes durant, et étaient même très proches de contraindre leurs hôtes à jouer les prolongations.

De leur côté, maladroits mais solides, se dégageant comme ils le pouvaient de cette mauvaise passe, les sang et or parvenaient tant bien que mal à valider leur billet pour les demies.

Formations des deux équipes:

Espérance ST: Moez Ben Cherifia, Mohamed Amine Ben Hmida (Ben Ali 75e), Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougaï, Raed Bouchniba, Fousseny Coulibaly, Mohamed Ali Ben Romdhane (Bdri 75e), Saber Bougrine (Mehri 65e), Moataz Zaddem (Fedaa 65e) et Mohamed Ali Ben Hammouda.

JS Kabylie: Medjalel, Gattal, Bouhakak, Benzaid, Nechat Jabri, Oukaci, Boukhanchouche (Ould Hammou 59e), Guenina (Redjem 59e), Boumechra (Zerdoum 68e) et Boualia.