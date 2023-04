La détermination sera la seule arme que doit brandir l’US Monastir face à l’ASEC Mimosas ivoirien afin d’arracher pour la première fois de son histoire sa qualification en demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football, à l’occasion des quarts de finale retour, dimanche, à Bouaké à partir de 17h00.

Tenu en échec au match aller à Monastir (0-0), le représentant tunisien aura une mission difficile en terre ivoirienne mais pas impossible compte tenu de l’expérience de ses joueurs et du capital confiance qu’il ont acquis tout au long de leur parcours africain qui les as vu défier de grosses pointures à l’instar du TP Mazembe et la RS Berkane, tenant du titre.

En perte de vitesse en championnat de Ligue 1 après notamment sa défaite (0-1) devant le Club Africain mercredi pour le compte de la 4e journée play-off, et avec une infirmerie qui ne se désemplie pas suite à la blessure du gardien Béchir Ben Said, du milieu de terrain Youssouf Oumarou et de l’attaquant Zied Aloui, les protégés du Serbe Darko Novic restent néanmoins capables de se surpasser pour arracher une place dans le dernier carré.

Une qualification remonterait en effet le moral des joueurs de l’US Monastir engagés également en coupe du Roi Salmane des clubs arabes et rassurerait les supporters monastiriens quant à la bonne santé de leur équipe.

Le staff technique avait donc la double tache de concentrer le travail sur la préparation mentale et physique de l’équipe pour permettre aux joueurs de retrouver leur forme physique et de les adapter au schéma tactique à adopter dans un match qui requiert une forte présence mentale.

En effet, la mission des coéquipiers de Béchir Ben Said ne s’annonce pas de tout repos devant une équipe qi évoluera devant son public et convoitant un premier sacre dans cette compétition qui lui permettrait de renouer avec les titres après une longue traversée du désert. Son dernier sacre remonte à l’édition 1999 de la Super Coupe d’Afrique après avoir remporté la Ligue des champions en 1998.

Le représentant tunisien est appelé à faire preuve d’une grande rigueur tactique et d’un esprit de groupe tout en restant vigilant en défense pour assurer une bonne couverture et opportuniste en attaque pour bien exploiter les occasions offertes, d’autant plus que les balles arrêtées seront une bonne solution pour arracher un but qui aurait son pesant d’or.

Le match est aussi important pour l’ASEC Mimosas entrainé par le Francais Julien Chevalier et qui reporte tous ses espoirs sur cette compétition après son élimination de la Ligue des champions. L’équipe cherche également à préserver ses buts inviolables à domicile pour la quatrième fois de suite dans cette même compétition tout en veillant à concrétiser son efficacité offensive en présence de très bons attaquants à l’image de Aubin Kramo Kuamé, buteur de l’équipe avec 4 réalisations, et Sankara Karamoko.

La rencontre sera dirigée par l’arbitre rwandais Samuel Uwikunda.