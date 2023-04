Tunisie – Météo : Samedi sera la journée la plus chaude de la semaine

Les températures enregistrées depuis le début de la semaine en cours, sont nettement supérieures aux normales et aux moyennes saisonnières pour le mois d’avril qui varient généralement entre 19 et 24 °C, au nord et au centre et entre 24 et 29°C, au sud, a indiqué jeudi, à l’agence TAP, l’ingénieur principal à l’INM, Mehrez Ghannouchi.

Annonçant que la chaleur se poursuivra jusqu’à dimanche, Ghannouchi a souligné que les températures de cette semaine se rapprochent des températures records pour le mois d’avril qui varient entre 30 et 41°C, avec un pic de 43,6°C atteint à El Borma, le 28 avril 2016.

Et de préciser que “les températures maximales d’aujourd’hui sont comprises entre 28 et 35 °C et avoisinent 37 °C au sud-ouest dans certaines communes de Tozeur et Kebili. Dans les régions côtières, les maximales varient aujourd’hui entre 22 et 26°C. Le samedi 29 avril 2023, sera la journée la plus chaude de la semaine en cours avec des maximales comprises entre 32 et 38°C. Certaines régions côtières, essentiellement le Cap Bon, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Gabès seront moins concernées par cette chaleur et les maximales y oscilleront, samedi, entre 24 et 28°C”.

Ghannouchi a évoqué la possibilité d’enregistrer des températures records samedi à Tunis et à Thala (Kasserine), indiquant que le record de Tunis se situe à 33,1°C (25 avril 2001) et celui de Thala à 30,9°C.

Expliquant la hausse du mercure par l’arrivée de masses d’air chaud en provenance du grand Sahara, il a déclaré que des prévisions plus précises seront communiquées au fur et à mesure.

Baisse des températures à partir de dimanche après-midi

Selon Ghannouchi, une baisse des températures est attendue à partir de dimanche après-midi (30 avril 2023) avec l’arrivée sur le pays de masses d’air froid et la régression des masses d’air chaud vers le sud. Une baisse remarquable des températures est ainsi, prévue à partir du début de la semaine prochaine.

“L’interaction entre les masses d’air chaud et froid favoriserait également, la formation de cellules orageuses à partir de dimanche soir. Des précipitations pourraient ainsi, être enregistrées”.

“Des cellules orageuses locales sont attendues dimanche 30 avril et lundi 1 mai 2023 sur les régions ouest, avec une forte possibilité de pluies en quantités variables sur le nord, le centre et le sud-est mardi et mercredi 2 et 3 mai 2023”.

“Les quantités de pluie sont difficiles à prévoir durant la période de l’intersaison, mais les prévisions s’amélioreront au cours des prochains jours. La baisse des températures se poursuivra jusqu’au jeudi 4 mai 2023. Ensuite, une nouvelle hausse des températures aura lieu tout juste après et se poursuivra jusqu’au 6 mai “, a-t-il conclu.