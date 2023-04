Tunisie : L’ISIE et le MAE collaborent pour assurer la réussite des élections partielles à l’étranger

Les questions relatives aux élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales à l’étranger et les moyens de faire réussir cette échéance ont été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, entre le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Bouasker a, à cette occasion, mis en avant le niveau de coopération et de coordination privilégié établi entre les deux parties afin de garantir les meilleures conditions de participation à ces échéances pour la communauté tunisienne à l’étranger.

L’organisation des législatives partielles à l’étranger est prévue dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle l’ISIE a été saisie par le parlement des cas de vacance dans les sept circonscriptions électorales à l’étranger. Il s’agit des circonscriptions de France 1, Allemagne, les autres pays européens, Pays arabes, Afrique, Asie et Australie et les deux Amériques.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a souligné la disposition totale des services de son département, en Tunisie et à l’étranger, à appuyer le travail de l’instance électorale et à fournir tous le matériel et les moyens logistiques disponibles nécessaires.

Il a, également, promis de prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation des législatives partielles à l’étranger et à leur réussite et ce, dans les meilleures conditions, précise l’ISIE dans un communiqué.

Il a été aussi convenu de tenir, dans les plus brefs délais, une séance de travail de la commission mixte, composée des deux parties, chargée des élections afin d’examiner les différentes questions relatives à celles-ci, notamment la mise à jour du registre électoral à l’étranger et les campagnes de sensibilisation.

Etaient présents à cette séance de travail, Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, Mohamed El Ouaer, membre de l’instance, ainsi qu’un certain nombre de membres de la commission mixte chargée des élections.