Tunisie : 25% des patients dialysés sont des personnes diabétiques

Les résultats d’une étude réalisée par la société tunisienne de Néphrologie, de Dialyse et Transplantation Rénale (STNDT), dévoile que 25pc des patients dialysés sont des diabétiques, a indiqué la présidente du comité de pilotage du projet de cette étude (TUN CKDD), Jannet Labidi Bouzrara.

Dans une déclaration à la TAP mercredi, Bouzrara, a précisé que l’étude a permis de confirmer que les personnes atteintes de diabète sont exposées aux maladies rénales et d’insuffisance rénale. 23pc des tunisiens de plus de 25 ans sont diabétiques, a-t-elle noté. Le taux des personnes pouvant être atteint de diabète est de l’ordre de 20pc de l’ensemble des tunisiens, a encore estimé la même source, rappelant que la prévention et le diagnostic précoce de diabète consolide les efforts de prévention des maladies rénales.

L’objectif de la réalisation de cette étude consiste notamment en la détermination des causes de maladie d’insuffisance rénale chez les personnes diabétiques et l’impact de la maladie de diabète sur les malades atteints de maladie rénale. La STNDT, organise cet après-midi, une conférence de presse à la cité de la culture à Tunis pour présenter les résultats de cette étude qui a enregistré la participation de plus de 200 médecins.