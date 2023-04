L’Espérance sportive de Tunis a remporté le clasico de la 4e journée play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel devant l’Etoile sportive du Sahel (1-0), disputé mardi après-midi à Radès.

Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de l’algérien Ryadh Ben Ayed à la 59e.

A la faveur de ce succès, le 3e de la phase des play-off, l’Espérance engrange trois points qui lui permettent de réduire l’écart avec son adversaire du jour (leader) à un seul point d’écart, tout en demeurant seule au deuxième rang (11 points) en attendant l’issue l’autre choc de la journée qui opposera demain à Monastir, l’Union sportive de la place au Club africain, également 2es tous deux avec 8 points.

Pour rappel, le coup d’envoi du match US Monastir-C Africain sera donné demain mercredi à 16h.

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 4 3 0 1 4 2 +2

2. Espérance ST 11 4 2 1 1 4 4 0

3. C. Africain 8 3 2 1 0 5 1 +4

. US Monastir 8 3 1 1 1 3 3 0

5. US Ben Guerdane 7 4 1 1 2 4 5 -1

6. CS Sfaxien 6 4 1 2 1 2 2 0

. O. Béja 6 4 1 1 2 2 2 0

8. US Tataouine 3 4 0 1 3 2 7 -5