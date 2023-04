Tunisie : Ouverture des Concours d’Agrégation pour l’Année 2023

Les ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifiques et de l’éducation ont annoncé l’ouverture des concours d’agrégation dans les disciplines littéraires et des sciences humaines au titre de l’année 2023 qui englobent les spécialités de langue et de littérature arabe et de langue et de littérature française, de philosophie, d’histoire et de géographie, selon la circulaire N 16 en date du 20 avril 2023.

Ces deux ministères ont appelé les candidats souhaitant participer aux concours d’agrégation dans l’une des disciplines précitées à déposer leur dossier dans un délai ne dépassant pas le 12 mai 2023 inclus.

Les candidats titulaires d’une maitrise ou d’un diplôme de fin de formation supérieure n’ayant pas dépassé les 4 ans dans les disciplines concernées ou d’un diplôme équivalent reconnu (décret N 1430 de l’année 1998) peuvent participer à ces concours.

Ces concours comportent des épreuves écrites qui se dérouleront à partir du 12 juin prochain et des épreuves orales dont les dates seront annoncées à l’issu de la proclamations des résultats des épreuves écrites.