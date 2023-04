Des pluies éparses et orageuses seront enregistrées dimanche soir au Centre Ouest, avec des passages nuageux sur le reste des régions, a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin spécial publié dimanche.

Les températures devraient se situer, le soir, entre 15 et 19 degrés sur les côtes du nord, au centre et au Sud-Est, et seront comprises entre 19 et 23 dans le reste des régions.

Le vent sera généralement faible à modéré et la mer sera agitée.